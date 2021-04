Entwicklung des Ortskerns geht in politische Gremien

Die Leitlinien und Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung des Rankweiler Ortskerns wurden vergangene Woche im Ortsentwicklungsausschuss behandelt und stehen nun zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretungssitzung im Mai 2021.

„Ich gehe davon aus, dass die politischen Fraktionen in Rankweil geschlossen hinter allen Maßnahmen stehen werden. Denn das ist die Grundlage, um die anstehenden Großprojekte möglichst rasch ins Rollen zu bringen“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Das Projekt sei nun keineswegs abgeschlossen, sondern nun gehe es an die Umsetzung: Zusätzlich zu einem regelmäßigen Ortskerntag und einem öffentlichen Raum als Anlaufstelle für die Bevölkerung wird es voraussichtlich einen externen Ortskernmanager geben. „Wir werden zudem auch weiterhin eine laufende und transparente Kommunikation mit der Bevölkerung aufrecht halten. Sobald es die Corona-Situation zulässt wird es eine öffentliche Veranstaltung geben, bei welcher das Ergebnis der Ortskernentwicklung der Bevölkerung präsentiert wird“, erläutert die Bürgermeisterin.