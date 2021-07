Entwässerungstunnel soll Dorener Gschlief sichern

Als Grundlage für weitere Planungen, wie mit dem Dorener Gschlief umgegangen werden soll, startet Ende Juli ein Pumpversuch für einen möglichen Entwässerungstunnel.

Seit fast 100 Jahren ist das Gschlief in Doren in Bewegung. Immer wieder brechen in Schüben tausende Kubikmeter Erde ab - die Abbruchkante kommt dem Ortszentrum immer näher. Jetzt hoffen alle, dass ein Entwässerungstunnel den Hangrutsch stoppen könnte, wie der ORF Vorarlberg berichtet.