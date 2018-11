Enttäuschendes Startdrittel der VEU Feldkirch war "tödlich"

Ein schwaches erstes Drittel der VEU und ein daraus resultierender Zwei Tore Rückstand war der Anfang vom Ende.

Die Broncos gingen bereits in der siebten Minute durch Mantinger in Führung der einen Pass seines Teamkollegen Kofler mit einem Direktschuss in die Maschen setzte. Mit aggressivem Forechecking setzten die Broncos nach um störten die Bemühungen der VEU bereits früh im Spielaufbau. VEU Keeper Caffi hatte in dieser Phase alle Hände voll zu tun. Erst ein Powerplay zur Mitte des Drittels verlagerte das Geschehen am Eis ins Angriffsdrittel der VEU, davor waren Bullys vor dem Kasten von Vallini absolute Mangelware. Nach dem Überzahlspiel, das die Südtiroler unbeschadet überstanden hatten, kam die VEU Offensive besser in Schwung und hatte durchaus Chancen auf den Ausgleich. Aber auch die Gäste spielten weiter beherzt und schnörkellos und brachten die Feldkircher Defensive ein ums andere Mal in Bedrängnis. In der 15 Spielminute konnte Kruselberger völlig unbedrängt im Slot stehend, einen Schuss von Borgatello von der blauen Linie unhaltbar für Alex Caffi ins VEU Tor ablenken. Gleich darauf überstanden die Hausherren ein Überzahlspiel der Südtiroler unbeschadet, konnten aber ihrerseits ein eigenes Powerplay nicht nützen.