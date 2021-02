Entspanntes Testen an Volksschulen

Nach einem gut angenommenen Test-Start an der Volksschule Rotkreuz blickt Direktor Robin Würtinger entspannt in die kommende Woche.

Die erste Woche der „Nasenbohrer-Tests“ verlief erfolgreich. Kinder nehmen die Tests gut an.

Lustenau Eine aufregende Woche haben die Volksschulen hinter sich. Seit Montag testen sich Lustenaus Volksschulkinder zweimal wöchentlich mithilfe eines „Nasenbohrer-Schnelltests“. Dabei nehmen die Schulkinder bei sich selbst einen Abstrich im vorderen Nasenbereich ab. Die Eltern müssen dazu eine Einverständnis-Erklärung unterschreiben. Nur jene Kinder, die sich in der Schule testen lassen, dürfen am Unterricht teilnehmen.

Kinder nehmen neues Ritual gut an

„Ich bin am Montag durch die Klassen gegangen und habe von allen Kindern gehört, dass es ja gar nicht schlimm sei“, freut sich Robin Würtinger, Direktor der Volksschule Rotkreuz. Sein Kollegium und er waren vor dem Test am Montag etwas nervös, da die Kinder vielfach Unterstützung bei der Durchführung brauchen. „Es nimmt schon Zeit in Anspruch, aber am Mittwoch waren alle schon viel routinierter“, erklärt Würtinger. Er ist froh darüber, dass die Kinder dieses neue „Ritual“ so gut angenommen haben. Von den 229 Volksschülern an seiner Schule verweigern lediglich drei Elternteile die „Nasenbohrer-Tests“ an ihren Kindern. Eine erfolgreiche Bilanz kann er dabei auch ziehen, lediglich ein Schulkind wurde positiv getestet. Dieses kam jedoch erst am Dienstag in die Schule und wurde schon in der eigens eingerichteten Teststraße der Schule abgefangen.

Online-Treffpunkt zu Tests

Ähnlich reibungslos verlief die erste Woche in der Volksschule Kirchdorf. Direktor Christoph Wund hat noch am Sonntag davor ein Online-Treffen für die Eltern organisiert, bei dem Fragen im Ablauf zum Test gestellt werden konnten. „Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken zum Ablauf der Tests und der Kinder gemacht. Doch dann haben wir versucht, möglichst entspannt dieses Thema zu bearbeiten“, so Wund. Es habe wenig kritische Rückmeldungen der Eltern gegeben. Von 360 Kindern an seiner Schule bleiben zurzeit noch sieben dem Präsenzunterricht fern, da sie die Tests nicht durchführen möchten. Das Wichtigste für ihn sei, dass es von den Kindern problemlos angenommen wird. „Nach der ersten Aufregung am Montag herrscht nur Entspannung bei den Kindern und den Eltern.“

Nasenbohren üben

In der Volksschule Rheindorf haben die Lehrer allen Schülern in den Semesterferien ein Test-Kit zugestellt. Somit konnten die Schüler sich schon zu Hause mit dem „Nasenbohrer-Test“ vertraut machen. Das Lehrerkollegium und Direktor Markus Purin haben die Kinder und die Eltern im Vorfeld gut informiert. Die erste Woche verlief deshalb auch relativ entspannt. „Die Kinder sehen es locker. Sie freuen sich, wenn sie negativ sind“, sagt Purin. In der ersten Woche sind alle 227 Kinder negativ getestet, alle Schulkinder nehmen an den Tests teil.