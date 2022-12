Entspanntes Shopping und mehr Besucher

Das verlängerte Advent-Wochenende ab Donnerstag, 8. Dezember inklusive dem Fenstertag am Freitag wurde von vielen Menschen genutzt, um im ZIMBAPARK einzukaufen.

Der rege Besucherzustrom verteilte sich ideal auf die drei Einkaufstage und machte entspanntes Weihnachtsshopping möglich. Gegenüber dem 2. Adventsamstag stiegen die Frequenz en noch einmal merklich. Der Familientag am 8. Dezember und das Angebot gratis mit Bus & Bahn anzureisen, lockte viele Besucher:innen in den ZIMBAPARK.

„Der dritte Adventsamstag ist üblicherweise ein sehr starker Einkaufstag. Heuer gab es vom Kalender her allerdings die Idealkonstellation: Viele Menschen nutzten nicht nur den Feiertag am 8. Dezember um einzukaufen, sondern nahmen sich am Fenstertag Urlaub oder hatten schulfrei. Die Besucherfrequenz verteilte sich daher gut über die drei Tage bis zum dritten Adventsamstag und machte so entspanntes Shopping bei hoher Frequenz möglich. Die kostenlose An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über das gesamte verlängerte Wochenende sorgte für zusätzliche Entlastung“, resümiert ZIMBAPARK Center-Manager Walter Simma den erfolgreichen Geschäftsverlauf in der dritten Adventwoche.