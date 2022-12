Entspannte Oase im Alltagsstress

Naturmotel und Backcafé Till am Ortseingang von Satteins feierlich eröffnet

SATTEINS Idyllisch und gleichzeitig gut erreichbar am Eingangstor von Satteins gelegen, lädt das neue TILL Naturmotel und Backcafe von Geschäftsführerin Verena Prünster seit dieser Woche die Gäste auf ein Tässchen Kaffee oder eine erholsame Übernachtung ein.

Zur feierlichen Eröffnung am Samstag machten sich zahlreiche Ehrengäste ein Bild von den gemütlichen Räumlichkeiten, den 26 Zimmern, dem frischen Backwarensortiment der Bäckerei Schnell und weiteren Highlights wie der bald eröffnenden Naturfriseurin Daniela. Pfarrer Varghese Georg Thaniyath weihte anschließend die Räumlichkeiten des Hotels. Seinen Namen erhielt das Backcafe und Naturmotel von dem naheliegenden Tillbühel. Im neuen „TILL“ Naturmotel sind 26 Gästezimmer untergebracht. Im Erdgeschoss des Gebäudes findet neben dem großzügigen Backcafe mit geräumiger Sonnenterrasse auch eine Natur-Beauty-Corner Platz, wo das Friseurstudio von Naturfriseurin Daniela eröffnet.

Die Initiatoren sind Christof Wirth, Kurt Michelini (GF Brauerei Frastanzer) sowie Markus Prünster (Vorstand Raiffeisenbank im Walgau) und Geschäftsführerin Verena Prünster, welche sich in der WMP Römer Immobilien GmbH zusammengeschlossen haben. Sie setzen die Idee der früheren Eigentümer fort, am Eingangstor von Satteins im Einklang mit der Natur einen Ort der Begegnung zu schaffen. Andreas Dobler (Vizebürgermeister & designierter Bürgermeister Satteins) lobte das Projekt als gelungene Nachnutzung am Standort der alten „Römerstube“. Die Gesamtinvestition betrug etwa 5,3 Millionen Euro.