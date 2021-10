Entsorgungsangebot für Göfner erweitert

Mit ASZ-Karte nun Abfall auch in Frastanz abgeben können.

GÖFIS Ab diesem Freitag, 29. Oktober, können Elektrogeräte, Alteisen, Problemstoffe etc. im neuen Altstoffsammelzentrum Walgau West abgegeben werden. Acht Gemeinden ergänzen ihr Entsorgungsangebot durch ein regionales Altstoffsammelzentrum (ASZ) Walgau West in Frastanz. Dadurch wird es für sie noch einfacher, Abfälle und Altstoffe umweltbewusst zu entsorgen. Partner ist das Entsorgungsunternehmen Loacker Recycling. Verschiedene Vorarlberger Gemeinden, Städte und Regionen bieten ihren Bürgern an Altstoff-Sammelzentren attraktive Abgabemöglichkeiten für eine hohe Zahl an Abfällen und Altstoffen an einem Ort, zu landesweit abgestimmten, von den Gemeinden beschlossenen Tarifen, an kundenfreundlichen, umfangreichen Öffnungszeiten und mit fachkundiger Beratung. Gute Beispiele dafür sind etwa das ASZ Vorderland oder das ASZ Feldkirch.