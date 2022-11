"Entsorgt" statt zugestellt – Zustellerin wirft Pakete in Wald

In einem Waldstück im Bregenzerwald sind Dutzende Pakete gefunden wurden. Sie wurden wohl von einer Zustellerin dort "entsorgt".

Am Montagabend wurden in einem Waldstück in Schnepfau in der Nähe der L200 mehrere Pakete der Österreichischen Post aufgefunden. Ein Spaziergänger fand die Postsendungen und verständigte die Polizei, die wiederum die Österreichische Post informierte. Diese veranlasste sofort die Abholung der Pakete.