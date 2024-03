Entscheidung zum Bregenzer Bahnhof ist gefallen

Mit nur einer Gegenstimme hat am Donnerstag die Bregenzer Stadtvertretung für den Bau des neuen Bahnhofes in der Variante 4a gestimmt.

Nur der Ex-Neos Alexander Moosbrugger stimmte gegen den Grundsatzbeschluss zum neuen Bahnhof, der in der am Donnerstag vorgelegten Variante 4a Zustimmung fand. Moosbrugger kritisierte schlecht vorbereitet Unterlagen - Ein Punkt, der mehrfach in der Diskussion vorgebracht wurde.