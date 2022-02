Entscheidung über mögliche Aussetzung fällt bis 15. März

Die Regierung wird noch vor Beginn der Strafen für Ungeimpfte ab 16. März über den Vollzug des Impfpflichtgesetzes und eine etwaige Aussetzung der Impfpflicht entscheiden.

"Gesetz flexibel gestaltet"

Am Gesetz selbst und an der Impfpflicht als solche hält man fest, wie Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) betonten. Offen ist allerdings, ob das Gesetz wie derzeit geplant vollzogen wird. Dieses sei flexibel wie das Virus selbst. "80 Prozent Zustimmung im Parlament zeigen, dass es ein gutes Gesetz ist", so Nehammer. "Wir haben das Impfpflichtgesetz bewusst flexibel gestaltet, damit wir genauso flexibel sind wie das Virus selbst. (…) Das Impfpflichtgesetz ist darauf ausgelegt, wie ein Werkzeugkoffer zu funktionieren", so Nehammer. Die Kommission werde die Verhältnismäßigkeit und die medizinische Notwendigkeit prüfen und der Regierung eine entsprechende Empfehlung abgeben.