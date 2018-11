Entscheidung für die FC Dornbirn Ladies rückt näher

Bald entscheidet sich die sportliche Zukunft der Frauenmannschaft von FC Dornbirn.

Nach der Herbstmeisterschaft ist vor dem Start in die Rückrunde, welche bis Ende März nun in den beiden Frauenligen ruhen. Ende November fällt die definitive Entscheidung, wo der überlegene Halbzeitmeister FC Dornbirn künftig spielen wird. Selbst VFV-Langzeitpräsident Horst Lumper nimmt sich dieser wichtigen Causa an und wird zusammen mit allen Vereinen im Frauenfußball im Sinne des runden Leders darüber eine Entscheidung treffen. Im letzten Spiel des Jahres lag Dornbirn in Schlins 50 Minuten mit 0:1-zurück, aber die Rothosen siegten noch klar mit 6:1. Die Torjägerkrone geht mit 37 Treffern an Caroline Fritsch, die auch in Schlins für den Ausgleich verantwortlich war. Zwei Tore in vier Minuten für die Kerber-Schützlinge drehte die Partie.