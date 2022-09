Entscheidende Spiele in der Wolfurter Hockeyarena

Für die Wolfurt Walkers geht es in den kommenden Spielen um den Verbleib in der Nationalliga B.

Wolfurt. Am vergangenen Wochenende beendeten die Wolfurt Walkers mit dem Auswärtsspiel in Payerne bei La Broye den Grunddurchgang in der diesjährigen Nationalliga-B Saison. Am Ende blieb nach einer durchwachsenen Saison nur der vorletzte Platz und so müssen die Walkers erstmals ins Play-out und spielen gegen den Abstieg.

Heimrecht für die Walkers

In einer Best-of-five Serie geht es nun im Play-out wieder gegen das westschweizer Team von La Broya. Der Gewinner der Serie sichert sich den Klassenerhalt und bleibt auch nächstes Jahr in der Nationalliga B, der Verlierer hingegen steigt in die 1. Liga ab. Dank der besseren Tabellenplatzierung nach dem Grunddurchgang der Wolfurter, konnten sich diese das Heimrecht sichern und starten somit am kommenden Wochenende mit den ersten beiden entscheidenden Spielen in der Wolfurter Hockeyarena.

Heimischer Hallenbelag als Vorteil

„Auch wenn unser Team in dieser Serie aufgrund von den Ergebnissen zu favorisieren ist, dürfen die Spiele keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. La Broye konnte immer wieder mit knappen Ergebnissen ein Ausrufezeichen setzen und zeigte, dass sie auch gegen die Spitzenteams der Nationalliga B mithalten können“, so Walkers-Präsident Maximilian Dünser. Trotzdem wollen die Wolfurter in den beiden Heimspielen auf dem Hallenbelag einen spielerischen Vorteil herausspielen und mit zwei Siegen in die Serie starten. Dies vor allem auch im Hinblick auf die Spiele drei und vier, welche in der Westschweiz auf einem Asphaltplatz stattfinden werden und dies ein massiver Nachteil für das Wolfurter Team darstellt.

Walkers zählen auf jeden einzelnen Zuschauer