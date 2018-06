Entlaufene Kuh 2,5 Meter in Sickergrube gestürzt

Feldkirch - Für einen Feuerwehreinsatz mit zwei Fahrzeugen und 20 Florianijüngern sorgte eine entlaufene Kuh in Feldkirch.

Am Dienstag gegen 01.30 Uhr stürzte eine entlaufene Kuh in Feldkirch, Egelseestraße, in eine dort befindliche Sickergrube. Die Kuh war zirka 2,5 Meter abgestürzt, konnte jedoch durch die Feuerwehr Tosters mittels Frontlader wohlauf geborgen werden. Anschließend wurde die Kuh durch deren Besitzer wieder auf die Weide gebracht.