Entfalte dein Potenzial: Das Heath & Mind Festival zeigt Wege zur mentalen Gesundheit

Die eigenen Stärken kennen, fokussiert sein und eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben – das waren die Themen des Heath & Mind Festivals in Bregenz. WANN & WO war im Gespräch mit den Speakern.

Am Mittwoch drehte es sich im Festspielhaus in Bregenz um ein sehr wichtiges Tema: mentale Gesundheit. „Wir möchten gesunden Menschen, die aktiv im Leben stehen, zeigen, was sie tun können damit sie gerne aufstehen, produktiv sind, ihr Potenzial entfalten und einfach das Leben leben, das sie leben möchten“, so Patricia Zupan-Eugster, eine der Veranstalterinnen. So wie man sich um die körperliche Gesundheit kümmert, sollte man auch darauf achten, dass es einem psychisch gut geht. Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster möchten dazu motivieren, über diese Themen zu sprechen.