Entdeckungsreise – Berühren und berührt werden

Wanderausstellung „Expedition Bibel“ im Haus der Begegnung vom 9. bis 25. Oktober

Dornbirn. Die Bibel mit allen Sinnen entdecken. Bei dieser ökumenischen Ausstellung im neuen Haus der Begegnung (Evangelisches Gemeindezentrum, Rosenstraße) geht es in erster Linie darum, die Bibel zu erkunden, zu ertasten und zu be-greifen – mit dem Ziel sich berühren zu lassen. Ausgehend vom Bibelwerk Linz, hat Franz Kogler mit einem Team diese Wanderausstellung entwickelt, die bereits durch alle deutschsprachigen Länder und auch durch das Heilige Land zog. 920.000 Besucher konnten bisher registriert werden.

„Bitte berühren“ – heißt es am Anfang der Ausstellung. Gerade dadurch unterscheidet sich diese Ausstellung von herkömmlichen, wo es generell heißt: „Bitte nicht berühren“. Schautafeln für Erwachsene auf höherer Ebene, und eigene Kindertafeln in der unteren Reihe, auf Höhe einer Ziege, geben Einblick in die Welt der Bibel. Besonders für Kinder gibt es ein breitgefächertes Angebot, wie ein Erzählzelt, Puzzles und Spiele. Dabei gilt es auch Holz zu ertasten oder Kräuter und Gewürze zu er-riechen. „Die Lösung steht immer dahinter“, erklärt Franz Kogler, damit es für Kinder richtig spannend wird. Für Jugendliche stehen auch Laptops mit Spielen bereit. „Es kommen viele Schulklassen, und meistens kommen die Kinder später mit ihren Eltern noch einmal vorbei“, spricht der Linzer Bibelexperte aus Erfahrung.