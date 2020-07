Ensemble ConCorda - Die Welt zu Gast auf Falkenhorst

Es gehört zum Sommer einfach dazu: Der Urlaub, in dem wir entspannen, in die Ferne schweifen, faul am Strand liegen, fremde Länder besuchen oder auch Neues kennenlernen.

Weil in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist und Urlaub im Ausland vielfach nicht möglich ist, holen wir mit diesem Konzert, das am 26. Juli um 17:00 Uhr beginnt, ganz einfach die Welt nach Falkenhorst.

Wir laden Sie gemeinsam mit dem Ensemble ConCorda auf eine Reise durch Deutschland, Italien, Frankreich und England ein: Sie müssen dafür nichts weiter tun, als es sich im Park bequem zu machen!

Im Gepäck befindet sich Musik von Georg Friedrich Händel, Francesco Geminiani, Henry Purcell und vielen anderen Komponisten. Kostproben aus ganz Europa werden in diesem Konzert zu hören sein. Die jungen Thüringer Musikerinnen und Musiker Lukas Michael (Barockvioline), Anna Blanka (Barockcello) und Eva Maria Hamberger (Cembalo) werden gemeinsam mit Anna Bachleitner (Sopran) diese spannende und abwechslungsreiche Reise mit Ihnen unternehmen.

Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem forum alte musik : sankt gerold statt.

Das Konzert findet nur bei schönem Wetter statt.