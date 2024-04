Am Sonntag, 14. April spielt um 17:00 Uhr in der Villa Falkenhorst dieses Ensemble ein spezielles Werk.

Ensemble BRUCHSTÜCKE – der Name ist Programm, sind doch die „Acht Stücke“ op. 83 von Max Buch vor allem bekannt als „Bruchstücke“. Dieses Werk ist zentraler Punkt im Programm des Ensembles, das am Sonntag in der Villa Falkenhorst gastiert.