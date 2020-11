Enorme Herausforderungen für Rettungssanitäter

Die aktuelle Lage stellt auch die Mitarbeiter der Rotkreuz-Abteilung Hohenems vor große Herausforderungen.

Hohenems. Seit rund 50 Jahren steht das Rote Kreuz in Hohenems für die Menschen in der Region rund um die Uhr im Einsatz. Die aktuelle Corona Lage ist aber auch für die Sanitäter in der Nibelungenstadt neu und verlangt von jedem einzelnen Mitarbeiter einiges ab.

Fahrzeuge bis in den letzten Winkel gesäubert

Die Coronakrise bringt auch die Sanitäter im Rettungsdienst teilweise an ihre Grenzen und so waren die vergangenen Wochen für die Rotkreuz´ler eine enorme Herausforderung. Dabei gibt es gerade bei einem Verdachtsfall strenge Richtlinien und das Tragen von Schutzbrillen sowie FFP2-Masken und der Schutzbekleidung gehört mittlerweile zum Standard. In weiterer Folge müssen die Rettungsfahrzeuge nach jedem beendeten Transport einer gründlichen Grundreinigung unterzogen werden und die Autos werden bis in den letzten Winkel gesäubert. „Was sich so leicht sagt, ist ein Arbeitsaufwand von rund 90 Minuten – und das nach jedem Transport und mehrere Male am Tag“, so der Dienststellenleiter der Emser Rettungsabteilung Bertram Märk. „Wir versuchen aber trotzdem, das Beste aus der momentanen Situation zu machen“, so Märk weiter.

Einsatzwille nach wie vor Ungebrochen