„English in Action“ ist zurück am BG Dornbirn

Eine Woche lang stand für 85 Schüler nur Englisch auf dem Programm.

Dornbirn. Nach der Coronapause konnte heuer endlich wieder die Sprachwoche „English in Action“ für die Schüler der fünften Klassen des BG Dornbirn angeboten werden. Fünf Tage lang war der Regelunterricht aufgelöst, dafür stand ein intensives Sprachtraining mit Muttersprachlern aus Großbritannien auf dem Programm. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei in der Festigung der mündlichen Sprachkompetenz. Bei praktischen Übungen, Diskussionsrunden und kleinen Projekten konnten die Gymnasiasten ihrer Kreativität freien Lauf lassen, solange sie die Regel „English only“ befolgten. Dazwischen wurden auch immer wieder Matura-Aufgabenformate geübt.

Am Ende der Projektwoche fand eine große Abschlussperformance statt, bei der die Schüler eigens einstudierte Sketches, Theaterstücke und Quizze auf Englisch präsentierten. Zum Schluss erhielten alle Schüler vom britischen Lehrerteam ein Zertifikat, das ihnen die Teilnahme an der Sprachwoche bescheinigt. „Es war eine sehr erfolgreiche Woche, bei der dank der Native Speaker nicht nur der grammatikalische, sondern auch der kulturelle Aspekt der Sprache vermittelt wurde“, resümiert Sebastian Schwald, Projektleiter am BG Dornbirn. Die Aktion, von der heuer 85 Schüler profitierten, wurde vom Lions Club großzügig unterstützt.