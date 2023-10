Englische Woche startet für Bregenz gegen starkes Graz

Nach einer einwöchigen Pause steht für Bregenz Handball nun eine weitere Englische Woche auf dem Programm. Bevor die Vorarlberger am Wochenende im EHF European Cup gegen VHC Šviesa (LTU) um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, ist am Dienstag HSG Graz in der Handball-Arena zu Gast.