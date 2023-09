Englische Woche mit zwei Heimspielen für Bregenz Handball

Am vergangenen Wochenende konnte Bregenz Handball mit zwei Siegen über Mistra (EST) den Einzug in die 2. Runde des EHF European Cups fixieren. Zeit für Feierlichkeiten und Regeneration bleibt allerdings nicht. Eine weitere intensive Woche mit zwei Heimspielen liegt vor den Festspielstädtern.

Als Erstes ist roomz JAGS Vöslau in der Handball-Arena zu Gast. Nach einer knappen Niederlage im Auftaktspiel gegen Förthof UHK Krems (31:32), mussten sich die Thermalstädter zuletzt dem Tabellenführer HC LINZ AG mit 36:28 geschlagen geben. Damit warten die JAGS weiterhin auf die ersten Punkte und werden zweifellos alles geben, um am Mittwoch endlich anzuschreiben.

Am Samstag kommt es dann zwischen Bregenz Handball und HC FIVERS WAT Margareten zum Topspiel. Die Wiener waren am vergangenen Wochenende ebenfalls im EHF European Cup im Einsatz und konnten mit einem 33:23-Sieg über HC Berchem (LUX) in die nächste Runde aufsteigen. Auch in der HLA MEISTERLIGA waren die Margaretner bisher erfolgreich und sind aktuell noch punktverlustfrei. Bevor es ins Ländle geht, muss die Mannschaft von Peter Eckl am Mittwoch allerdings noch gegen Förthof UHK Krems antreten.