England zu Gast in der Dornbirner Stadthalle

Der RHC Dornbirn empfängt am Samstag im WS Europe Cup Soham in Dornibrn.

Dornbirn. Kommendes Wochenende steigt der RHC Dornbirn in den diesjährigen WS Europe Cup- Bewerb ein. Mit dem gezogenen englischen Vertreter Soham hat der RHC einen Gegner gezogen, bei dem sich die Dornbirner gute Chancen auf ein Weiterkommen in die nächste Runde ausrechnen.

Schon zweimal hatten es die Messestädter mit einem Vertreter aus England zu tun, 2011 und 2017 schaffte man jeweils gegen Herne Bay den Aufstieg in die nächste Runde. Das Gende Team befindet sich aktuell auf Erfolgskurs in der Schweizer Meisterschaft und möchte den Schwung auch in den Europacup mitnehmen.