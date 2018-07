England zieht heute ins WM-Finale ein, weil...

Die Engländer stehen zum ersten Mal seit 1990 wieder in einem WM-Halbfinale. Dort wartet heute Mittwoch Kroatien.

Im Mutterland des Fußballs singen die Fans bereits seit Tagen “Football’s coming home”, ob der starken Leistungen und des Erreichens des Halbfinales des englischen Nationalteams bei der Fußball-WM 2018 in Russland.

Das letzte Mal standen die Engländer 1966 in einem WM-Endspiel. Das sie zuhause im Wembley-Stadion mit 4:2 gegen Deutschland gewinnen konnten. Ein bis heute viel diskutiertes Finale: Stichwort “Wembley-Tor”.

Die Vorzeichen scheinen klar zu sein: Im heutigen Halbfinale gegen Kroatien wird auf die englischen Offensivkräfte viel Defensivarbeit gegen das starke kroatische Mittelfeld zukommen. In der Gruppenphase hat man nur gegen Belgien verloren, acht Treffer erzielt und drei bekommen. Die Startelf der Engländer wird wahrscheinlich die selbe sein, die im Achtelfinale Kolumbien im Elfmeterschießen und im Viertelfinale Schweden nach 90 Minuten mit 2:0 ausschalten konnte. Ihr fast schon legendäres Elfmeter-Trauma scheinen die “Three Lions” mit dem Erfolg gegen Kolumbien abgelegt zu haben. Viel hängt in diesem Spiel auch davon ab, ob der Führende in der WM-Torschützenliste, Harry Kane, sein Tor-Konto von sechs Treffern noch aufstocken kann.