England jubelt über erstes Semifinale seit 28 Jahren

England besiegt Schweden mit 2:0 und steht damit erstmals seit 1990 wieder in einem WM-Halbfinale.

Nun wirkten die Angriffe der Engländer aber zielgerichteter, genau nach einer halben Stunde fiel dann auch der Führungstreffer. Allerdings war dazu wie so häufig bei dieser WM eine Standardsituation notwendig. Young trat den Corner zur Mitte Maguire, kam aus dem Hintergrund angerauscht und wuchtete die Kugel zum 1:0 für seine Mannschaft in die Maschen. Die Schweden selbst wurden auch aber auch nach dem Rückstand nicht gefährlich, der Abschluss von Claesson nach 13 Minuten blieb der einzige Torschuss in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause hätte Sterling für England beinahe erhöht, nach schönem langen Zuspiel konnte der Stürmer von Manchester City aber nicht vollenden. So ging es mit einer verdienten englischen 1:0-Führung in die Katakomben.