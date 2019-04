England-Trainer befiehlt seinem Team: "Schießt ein Eigentor"

Leeds-Trainer Marcelo Bielsa ließ seine Mannschaft ein Eigentor schießen. Hier die ganze Geschichte dazu.

Marcelo Bielsa gilt im internationalen Fußball seit langer Zeit als einer der verrücktesten Trainer (“El Loco”). Auch am Wochenende zog der Südamerikaner eine völlig verrückte Aktion ab. Er schenkte der gegnerischen Mannschaft freiwillig ein Tor. Was ihm weltweit viel Anerkennung einbrachte … vor allem von der gegnerischen Mannschaft.

Folgendes ist passiert Marcelo Bielsa traf am Wochenende mit seiner Mannschaft Leeds United in der zweiten englischen Liga auf Aston Villa. Im Kampf um den Aufstieg in die Premier League schoss seine Mannschaft das 1:0, weil das Fair Play von seinen Spielern mit Füßen getreten wurde.

Denn während ein Spieler von Gegner Villa verletzt am Boden lag, spielte seine Mannschaft weiter (anstatt den Ball ins Aus zu schießen) und erzielte ohne viel Gegenwehr das Führungstor. Gegner Villa hatte zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Verletzung den Spielbetrieb weitestgehend eingestellt. Laut den internationalen Fair Play Regeln ein absolutes No-Go-Tor. Das Team von Aston Villa regte sich furchtbar über die unfaire Aktion auf. Spieler beider Teams gingen aufeinander los. Minutenlange Diskussionen folgten. Keiner wusste so recht, inklusive der Schiedsrichter, was in so einem Fall zu tun ist. Doch laut den Regeln zählte das Tor und konnte nicht zurückgenommen werden.

“Gebt das Tor” Leeds-Trainer Marcelo Bielsa tat nun etwas ganz Außergewöhnliches. “Gebt das Tor” – rief er vor Wiederanpfiff mehrfach seinen Spielern zu. Er befahl seiner Mannschaft das 1:1 hinzunehmen. Seine Spieler waren von diesen ungewöhnlichen Worten des Fair Plays sehr überrascht, gehorchten aber ihrem Trainer und stellten den Spielbetrieb ein. So konnte Aston Villa das unfaire Leeds-Tor sofort nach Wiederanpfiff ausgleichen.

Nur Leeds-Verteidiger Pontus Jansson wollte als Einziger seiner Mannschaft das gegnerische Tor trotzdem verhindern. Doch allein auf weiter Flur in einer Mannschaft von Salzsäulen konnte er das wohl kurioseste Tor der diesjährigen Fußball-Saison nicht verhindern.

Ähnlicher Fall in Österreich In Österreich hatte es in der Ära Frank Stronach einen ähnlichen Fall gegeben. Austria Wien, wo Stronach damals Präsident war, erzielte durch Stürmer Christoph Mayrleb im Jahr 2000 ebenfalls ein Tor während einer Verletzungsauszeit des Gegners (SW Bregenz). Ein grober Verstoß, der über die Landesgrenzen hinaus für reichlich Aufregung sorgte. Woraufhin Frank Stronach das Spiel wiederholen ließ, weil er damals nicht nur Austria- sondern auch noch Bundesliga-Präsident in einer Person war.