Engel sind die Boten Gottes

In der Begegnung mit Engeln spüren Menschen, dass Gott bei ihnen ist.

Diese Engelbilddarstellungen mit ihren wunderbaren, oft zum Nachdenken anregenden Texten sollen auf diese andere, herrliche, jenseitige himmlische Welt hinweisen. Auf diese göttliche, glückliche und mächtige Dimension, die auch in unser irdisches Leben eingreift, durch Schutz, durch Führung, allerdings unsichtbar, bis hin zum Abholen der „Seelen”, wenn wir sterben müssen, um in diese herrliche andere Welt begleitet zu werden. „Gerade in Zeiten persönlichen Zweifelns und Leidens, der Unsicherheit und Krankheit sind Engel die Zuversicht als Boten Gottes“, so Gerhard Winkler. Schon die Bibel berichtet von Engeln, die im Sinne Gottes handeln und Menschen in Gefahren schützen. Sie zeigen den Menschen, dass Gott bei ihnen ist. „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“ (Ps.91/11) Auf diese Weise erfahren viele Menschen auch heute Gottes Gegenwart. Im Alten Testament gibt es viele Geschichten über Engel. Dort begegnen Engel vor allem wichtigen Personen, wie Abraham, Mose und Elia (Gen 22/11; Ex 3/2; 2Kön 1/15) Meistens überbringen sie ihnen direkte Botschaften von Gott.

In einer Welt, die zunehmend undurchsichtiger, bedrohlicher und weniger überschaubar geworden ist, Angst und Unruhe herrschen, wo feste Koordinatensysteme, die früher Orientierung und auch Halt bedeuteten sogar Wegweiser waren, werden in vielen Bereichen vermisst, sind verschwommen oder unklar. Dadurch wird auch die Brüchigkeit und Fraglichkeit des eigenen Seins spürbar. Engel, in ihrer Unbestimmtheit und doch oft deutlich fühlbaren Existenz, stehen als Helfer für die so notwendig benötigte Hoffnung in unserer Zeit, für stete Zuversicht und im Vertrauen, gehalten zu werden, nicht fallen zu können, vom Urvertrauen umhüllt zu sein. Eine Lebenssicht, die neben anderem tiefer in den Glauben führt, auch auf der Suche nach der Essenz der Religion, der lebendigen Kraft. Dadurch wird der Engel zum Widerspruch gegen das scheinbar Unausweichliche und Zwanghafte in unserer Gesellschaft, das ständige Gedrängt-Werden, Gelenkt-Werden und Manipuliert-Werden in unserem Dasein. Engel sind das Andere, die Geborgenheit, das Aufgefangen-Sein in unerschütterlichem inneren Frieden.