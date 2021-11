Engel in der Hölle von Auschwitz

AK-Lesung mit Harald Walser erinnerte an die Krankenschwester Maria Stromberger

Insbesondere dabei, Informationen über den Massenmord des Vernichtungslagers nach außen dringen zu lassen, leistete die Schwester als „Meldegängerin“ einen wichtigen Beitrag. Das Kriegsende erlebte Stromberger in Bregenz, wo sie sich von den Geschehnissen in Auschwitz nie ganz erholte. Irrigerweise wurde nach Kriegsende nach Stromberger als Verbrecherin gefahndet, sie landete im NS-Anhaltelager Brederis, wo sie sich „mitten unter Nazis“ befand, dabei war sie aktives Mitglied des Widerstands. Unter Lebensgefahr half sie Auschwitz-Häftlingen mit Lebensmitteln und Medikamenten. Nach dem Kriegsende sagte sie gegen den KZ-Kommandanten Rudolf Höß aus.

Zwei Gedenktafeln in den Klöstern Mehrerau und Wernberg sowie ein Weg in Bregenz sind alles, was an die Krankenschwester Maria Stromberger erinnert. Selbst ihr Grab existiert nicht mehr. Walser engagiert sich weiter gegen das Vergessen. Köb bedankte sich für die so zahlreich angemeldeten Gäste trotz der akuten Corona-Pandemie. HE