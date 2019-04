Erstkommunionfeier mit Pfarrmoderator Hans Tinkhauser am Ostermontag 2018 in der Pfarrkirche Schruns.

Engagierter Einsatz für jungen Pfarrverband

„Der Glaube gehört zum Leben dazu, der Glaube ist Bestandteil unseres Lebens“, meint Pfarrer Hans Tinkhauser wenige Tage vor dem Höhepunkt des Kirchenjahres, dem großen Osterfest.

Besorgt äußert sich der Leiter des Pfarrverbandes Mittleres Montafon darüber, dass Papst Franziskus in seiner Arbeit blockiert werde, weil er neue Wege beschreite, damit der Glaube an Christus auch künftig weitergegeben werden könne. Indessen große Freude bereitet Tinkhauser, dass in „seinem“ Pfarrverband 42 Männer und Frauen sich bereit erklärt haben, mitzuhelfen, Jesus Christus in den verschiedenen liturgischen Feiern zu verkünden. „Trauen wir uns, über Christus zu reden und ihn als Heiland zu bezeugen“, so Tinkhauser, der in seiner Arbeit für den Pfarrverband von Pfarrer Georg Nigsch tatkräftig unterstützt wird.

Gottesdienste Karwoche

Mittwoch, 17. April, Hl. Eberhard, 17 Uhr Rosenkranz in der Litzkapelle, 18:30 Uhr Kreuzweg in der Pfarrkirche; Gründonnerstag, 18. April, Hoher Donnerstag, 15:30 Uhr Abendmahlsfeier im Sozialzentrum, 20 Uhr Abendmahlsfeier in der Pfarrkirche mit Übertragung des Allerheiligsten in die Litzkapelle; Karfreitag, 19. April, Kreuzestod Jesu Christi, 15 Uhr Todesstunde, 15:30 Uhr Karfreitagsgottesdienst im Sozialzentrum, 20 Uhr Kreuzweg in der Pfarrkirche mit dem Kirchenchor; Karsamstag, 20. April, Tag der Grabesruhe, 10 Uhr Speisensegnung in der Pfarrkirche.

Osterfest