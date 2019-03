Engagierte Übersaxner Firmlinge

Suppen und Kuchen für den guten Zweck

Übersaxen. Stolze 22 Firmlinge – aus zwei Jahrgängen – zählt die Gemeinde Übersaxen. Diese zeigten auch ihren ehrenamtlichen Einsatz für die gute Sache und luden zusammen mit dem Firmteam der Pfarre zum Suppen- und Kuchenessen in den Dorfsaal. Der war am Sonntagvormittag auch fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Familie, Verwandte, Freunde und andere Bürger der Gemeinde wurden von den Firmlingen höchstpersönlich mit den schmackhaften Suppen verwöhnt. Diese wurden, ebenso wie die verführerischen Kuchen, alle in verschiedenen Übersaxner Küchen mittels frischer Zutaten zubereitet. Prädikat „Hausgemacht“, statt Geschmacksverstärker oder Tiefkühlkost war angesagt. Sigrid Duelli vom Firmteam zeigte sich begeistert vom Engagement der Firmlinge: „Es ist schön mit anzusehen, wie jeder einzelne mit vollem Einsatz bei der Sache ist.“ Pfarrer Peter Haas war ebenfalls voll des Lobes über den Nachwuchs der Pfarrgemeinde und ließ sich Suppe und Kuchen schmecken. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Jungmusikanten unter der Leitung von Florian Kröll.