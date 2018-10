Engagierte Paten für emsige Bienen

Raiba Feldkirch fördert Sumsi & Co: Die Bienen im Wildpark Feldkirch haben Paten

FELDKIRCH Fünf Bienenvölker mit je bis zu 40.000 Bienen am Bienenlehrstand im Wildpark haben jetzt Paten bekommen: Die Raiffeisenbank Feldkirch engagiert sich für die Bienen.

„Die fleißigen Bienlein sind wie unsere Sumsi ein Symbol fürs Sparen“, zeigte sich bei der Übergabe der Patenschaft Raiffeisenbank-Direktor Mag. Richard Erne überzeugt. „Es ist uns seit jeher ein wichtiges Anliegen, regionale Einrichtungen wie den Wildpark zu fördern“, pflichtete Ulrich Knoll, Abteilungsleiter Marketing bei der Raiffeisenbank bei.

Imker zufrieden

Vom Bienenzuchtverein Zwischenwasser-Laterns wohnten Obmann Otto Purtscher und Sohn Daniel Purtscher, der die Bienen im Wildpark betreut, sowie Alt-Obmann Horst Rothmund der Übergabe der Patenschaft bei. Besonderen Dank richtete Otto Purtscher an den Wildpark, die Raiffeisenbank Feldkirch, Hubert Metzler und an Daniel Purtscher für die Standbetreuung. Wildpark-Präsident Dr. Wolfgang Burtscher dankte seinerseits der Raiffeisenbank sowie dem Bienenzuchtverein Zwischenwasser-Laterns für die Betreuung des Bienenlehrstands.