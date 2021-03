Engagierte Helfer für Sammlung gesucht

Im Mai findet wieder die Landessammlung für Menschen mit Hörschädigung statt.

Dornbirn. Das Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn ist eine wichtige soziale Institution in Vorarlberg, die vom Kleinkind bis zum Pensionisten alle Menschen mit Hörschädigung betreut. Das LZH setzt sich für alle Menschen mit Hörschädigung ein und fördert Kindergartenkinder und Schüler mit Logo-, Ergo-, Musik- und Reittherapie. Zudem werden die Kinder täglich sicher von zu Hause in das Zentrum und wieder zurückbefördert.