Engagiert für eine lebenswerte Zukunft

Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gegenwart. Die steigenden Temperaturen bewirken etwa Schneemangel.

Der Sparkasse Bregenz ist es gelungen, die betrieblichen Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren um 80 Prozent zu reduzieren. Die wichtigsten Hebel dazu waren die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Zentrale, die komplette Umstellung auf Ökostrom, die Nutzung von Fernwärme in den Filialen Hard und Lochau sowie der vollständige Austausch der Beleuchtung auf LED. Aktuell liegt der ökologische Fußabdruck bei 32 Tonnen CO2e (CO2-Äquivalente) ohne Mitarbeitermobilität, also ohne Berücksichtigung der Wege zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause.

Die Auswertung der ersten anonymen Mitarbeiterbefragung in Bezug auf den Arbeitsweg ergab, dass aktuell 37 Prozent öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um in die Sparkasse Bregenz zu kommen. 34 Prozent sind per Auto oder Motorrad unterwegs und 19 Prozent mit dem Fahrrad. „Mit unserer jüngsten Aktion „Get your Jobbike“ möchten wir unsere Belegschaft motivieren, sukzessive vom Auto auf’s Fahrrad umzusteigen.“, freut sich Schöflinger.