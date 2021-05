Engagiert für andere da sein

Der Hilfsverein „Postfach für jeden“ unterstützt Menschen, die in Not geraten sind mit notwendigen Alltagsgegenständen.

Bereits 1975 hat die Obfrau Maria Thurnher den Verein ins Leben gerufen. Damals habe man direkt beim Postfach durchgegeben, was man benötige und habe dann ein Paket mit den Sachen zugeschickt erhalten. Der Verein ist mittlerweile gewachsen und hat sich auch mit den Öffnungszeiten der starken Nachfrage angepasst. „Wir haben am Dienstag- und am Donnerstagvormittag sowie am Dienstagnachmittag offen“, sagt Albel. Pro halben Tag sind zehn Mitarbeitende im Einsatz. Sie begleiten ihre Kunden durch den Laden und beraten sie persönlich. Dabei entstehen oft rührende Momente, weiß Albel. „Jeder, der zu uns kommt, wird sehr zuvorkommend bedient.“ Denn für viele sei es kein leichter Gang, herzukommen, wenn das Geld einmal nicht mehr reiche. „Für mich war immer klar, dass ich in der Pension etwas an die Menschen zurückgeben möchte. Es ist eine erfüllende Arbeit“, sagt die 72-jährige Maria Rainer. Sie verbringt genau wie Herbert Armellini (65) viele Nachmittage damit, die Ware ehrenamtlich zu sortieren und einzuräumen. „Uns geht es hier in Vorarlberg so gut. Auch ich möchte etwas für jene tun, denen es nicht so gut geht“, erzählt Armellini. Er helfe seit seinem Pensionsantritt vor zwei Jahren im Verein mit und habe hier eine „tragende“ Funktion, wie er schmunzelnd erzählt. „Ich schleppe die schweren Kisten und helfe den Frauen, wo ich nur kann.“