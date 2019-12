Engagieren lohnt sich

Seit 1986 ist der 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamts. Auch in Vorarlberg sind viele Menschen tagtäglich ehrenamtlich im Einsatz. Gerade junge Menschen leisten mit ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Möglichkeiten, sich zu engagieren gibt es viele. Unter www.aha.or.at/engagieren haben die aha-MitarbeiterInnen eine kleine Übersicht zusammengestellt, wo sich Jugendliche in Vorarlberg engagieren können. Seit zwei Jahren können junge Menschen, die sich ehrenamtlich in einem Verein, einer Organisation oder für ihre Gemeinde einbringen, mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln. Diese können sie wiederum gegen Rewards einlösen. Um die erworbenen Erfahrungen bestätigen zu können, hat aha plus einen Nachweis für freiwilliges Engagement entwickelt. Das Tool ermöglicht es Jugendlichen, ihre freiwilligen Aktivitäten in der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche zu reflektieren. Ein Dokument stellt die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich dar. Mehr Infos unter www.ahaplus.at