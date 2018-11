Engagement für den guten Zweck

Tolle Aktion im Spar Markt Hohenems-Schwefel

Schon den ganzen Monat konnten zudem Lose in der Sparfiliale gekauft werden. Der Hauptgewinn ist ein riesiges Plüschtier. „Damit noch mehr Geld zusammenkommt hat die ganze Belegschaft Kuchen gebacken. Der gesamte Erlös kommt dem kleinen Joel zu Gute“, so Marktleiterin Demet Sünmez. Mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Gino lebt Joel in Hohenems. „Joel ist unser Sonnenschein, er braucht viel Aufmerksamkeit denn durch einen Gendefekt entwickelt er sich in seinem eigenen Tempo“, so Mama Eveline.