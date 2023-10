Enflohene Häftlinge in Kleingarten aufgespürt: Polizei jagt Duo

Flucht endet im Kleingarten: Polizei schnappt entflohene Häftlinge

Ein Pärchen, das nach einem Freigang nicht in ihre Justizanstalten zurückgekehrt war, wurde am Sonntag von der Polizei in einem Kleingarten in Wien-Meidling aufgespürt und wieder ins Gefängnis gebracht. Die Beamten wurden von besorgten Anrainern alarmiert, nachdem ein Mann und eine Frau an ihren Haustüren geklingelt und um Unterkunft gebeten hatten.