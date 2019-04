Energy Globe für den "Gut-Geh-Raum"

Die Landeshauptstadt Bregenz wurde für den „Gut-Geh-Raum“ vor der Schule Schendlingen mit dem Energy Globe Vorarlberg ausgezeichnet.

Der „Gut-Geh-Raum“ ist der erste umfassend autofreie Raum vor einer Schule in Vorarlberg und flankiert von einem Bündel an Begleitmaßnahmen.

Am Morgen zwischen halb acht und viertel vor ballt es sich vor der Schule Schendlingen: 600 Kinder und Jugendliche strömen zu Fuß und mit dem Rad aus den Nebenstraßen und ballen sich in Gruppen auf dem Weg von der Bushaltestelle zu den Schuleingängen. Dazwischen werden nicht wenige Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht.

Damit beschreibt Rauch die zentrale Aufgabe, die sich die Projektverantwortlichen im Amt der Landeshauptstadt stellten: Wie kann es gelingen, doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie zuvor sicher zur Schule und durch den Auflauf davor zu bringen? Die Lösung besteht im Kern in einem temporären Fahrverbot vor der Schule. Die Wuhrwaldstraße ist zwischen Holzackergasse und Steinachstraße für den motorisierten Verkehr an Schultagen zwischen 7:15 und 17 Uhr gesperrt. Außerdem wurden die Parkplätze am Schulgelände um drei Viertel reduziert.