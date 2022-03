Energiewende, Klimaschutz und öffentlicher Verkehr

Vorarlbergs neuer Mobilitätslandesrat Daniel Zadra absolvierte heute seinen Antrittsbesuch bei Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Gewessler zu Zadra

„Vorarlberg ist ein wichtiger Partner in Fragen der Energiewende, des Klimaschutzes und des öffentlichen Verkehrs. Aktuell spüren wir, wie wichtig es ist, die Abhängigkeit von Erdgas und damit die Abhängigkeit von Russland zu beenden. Gerade in diesem Bereich werden wir auch in Zukunft intensiv zusammenarbeiten. Ich freue mich auf viele gemeinsame Projekte mit dem neuen Landesrat Daniel Zadra“, betonte Gewessler.