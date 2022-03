Pandemie, Krieg, Klima und Landespolitik

Hammerer will sich auf drei Krisen konzentrieren.

Dass aus der Doppelspitze nun Daniel Zadra und nicht sie zum neuen Landesrat wurde, wurmt Eva Hammerer nicht, betont sie in Vorarlberg LIVE. Mit dem Blick auf die derzeitige Weltlage sieht die neue grüne Klubobfrau die Themen ihrer Partei im Aufwind.

Video: Hammerer sieht die Themen der Grünen im Aufwind

all

all

self

self

Video: Hammerer zum Lehrermangel

all

all

self

self

Drei Krisen werden Hammerer und die Vorarlberger Grünen die laufende Legislaturperiode beschäftigen: Die noch nicht überstandene Pandemie, den Krieg in Europa und die Klimakrise. Und dann beschäftigen die neue Klubobfrau der zunehmende Lehrermangel. Immer mehr Lehrkräfte würden sich bei ihr melden, dass es so nicht weitergehen könne. Dies beginne bei den enormen Überstunden und reiche bis zu den administrativen Herausforderungen, auch abseits von Corona. Der Ruf nach Unterstützung, gerade im Umgang mit Schülern und der Schulpsychologie, werde immer lauter. Hohe Erwartungen hat sie gerade bei der Integration und für Freude in der Schule im Sport.