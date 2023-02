Energiesicherheit durch Energiesparen

e5-Gemeinden Frastanz, Satteins und Nenzing organisierten einen Vortragsabend zum Thema „Energieversorgung“

„Energie ist wertvoll. Sie muss möglichst sinnvoll eingesetzt und darf keinesfalls verschwendet werden. Dieser Grundsatz gilt unabhängig von der Höhe des Preises. Als e5-Gemeinde möchten wir Vorbild sein und versuchen unsere Bevölkerung dahingehend zu sensibilisieren und zu Umsetzungen zu motivieren“, so Vizebürgermeister Herbert Greussing. Konkrete Handlungsmöglichkeiten dazu zeigte Thomas Blaß, e5-Gemeindebetreuer am Energieinstitut Vorarlberg, im Vortrag auf: „Neben den großen investiven Maßnahmen, wie Sanierungen oder Heizungstausch, gibt es viele Möglichkeiten, wirkungsvoll Energie und Kosten zu sparen. Wir zeigen, wie es geht und stehen vor Ort mit konkreten Ratschlägen zur Seite.“ Wer hier aktiv wird, leistet auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz: „Jede Kilowattstunde, die wir einsparen, schützt das Klima, trägt zur Sicherstellung der Energieversorgung in Vorarlberg bei und spart bares Geld“, so Landesrat Daniel Zadra anlässlich des ersten Vortrags in Bludenz: “Energiesparen leistet einen Beitrag zur Energiesicherheit. Durch den Ausbau erneuerbarer Energieträger im Rahmen der Energieautonomie+ Vorarlberg werden stetig Schritte zur Sicherung der Energieversorgung in Vorarlberg gesetzt“, betonte Landesrat Zadra. „Dadurch machen wir Vorarlberg Schritt für Schritt unabhängiger von fossilen Importen. Jede und jeder kann hierzu einen Beitrag leisten: Durch den Umstieg auf Erneuerbare, durch energieeffiziente Geräte und durch Energiesparen, wo es möglich ist.“ Alle Infos: www.energieinstitut.at/energiesparen.