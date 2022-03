Energiepaket und Kindergartenprotest

Younion-Landesvorsitzender Thomas Kelterer und AK Vorarlberg-Direktor Rainer Keckeis heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Jetzt gibt’s Wirbel 2.0". Unter diesem Motto der Gewerkschaft "younion" sind am Montag die Mitarbeiter:innen der öffentlichen Kindergärten bundesweit auf die Straße gegangen. Sie protestieren für mehr Geld, mehr Personal und eine Ausbildungsoffensive. In Vorarlberg schlossen sich über 300 Vertreter:innen dem Protest an. Über die Forderungen der Elementarpädagog:innen an die Regierung redet heute "younion"-Landesvorsitzender Thomas Kelterer in "Vorarlberg LIVE".