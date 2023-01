Energiekosten und Teuerung: Wälderhalle soll ...

Noch ist die geplante Wälderhalle in Andelsbuch nicht vom Tisch, allerdings soll das Projekt jetzt kleiner werden als ursprünglich geplant. Wegen Teuerung und Energiekosten sei das Projekt nicht mehr finanzierbar.

Seitens der Betreiber wurde bereits im Vorfeld ein Antrag auf Verlängerung eingereicht. "Der Gemeindevertretung war klar, das die Verzögerungen nicht in unseren Händen lagen und hat in ihrer letzten Sitzung den Antrag mit 19 von 21 Stimmen bewilligt", so die Betreiber gegenüber VOL.AT

So sollte das ursprüngliche Projekt Wälderhalle aussehen:

So geht es jetzt weiter

"Unsere bisherige Version der Wälderhalle ist durch die Teuerungen der letzten Monate aus eigener Kraft nicht mehr stemmbar, auch weil uns durch die Verzögerungen verschiedene Investitionsprämien abhanden kommen." Das Projekt würde sechs Millionen Euro mehr kosten als geplant. Daher hat das Planungsteam in den vergangenen Wochen zwei neue Projekte ausgearbeitet. "Das eine, in der mittlerweile bekannten runden Form, das andere eckig. Vom Raumprogramm her ist bis auf das Restaurant alles gleichgeblieben, die Besucherzahl wurde etwas reduziert, das Raumkonzept gestrafft", so die Betreiber. Die Zuschauerplätze wurden damit von 1.800 auf 1.200 reduziert.