Energiekosten: "Da kommt eine große Welle auf uns zu"

Günter Bischof, Geschäftsführer Künz GmbH, war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Was vor 90 Jahren in einer kleinen Schlosserei in Hard begonnen hat, macht dieser Tage zum Jubiläum mit seinen mittlerweile weltweit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro.