Energiekosten: Bgm. Tschann fordert Entlastung

Bludenz. Teuerungsraten jenseits der 10-Prozent-Marke belasten die Bevölkerung. Trotz milden Winters stellen Strom- und Heizkosten für viele eine große Herausforderung dar.

Der Heizkostenzuschuss ist gefragt wie nie. Schon bis Dezember wurden mehr Anträge eingebracht als in der gesamten Heizperiode 2021/22. Grund dafür ist nicht nur eine Ausweitung des Bezieherkreises, viele Leute informieren sich auch besser über verfügbare Leistungen. Der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann hat dazu eine klare Haltung: „Die bestehende Nachfrage und Gespräche mit den Bludenzer*innen machen es für mich eindeutig: bei den Energiekosten müssen wir den Leuten unter die Arme greifen!“ Ähnliches werde ihm von den anderen Bürgermeistern in der Region berichtet.

Appell an die Landesregierung

Für derartige Maßnahmen hat der Bund den Ländern insgesamt 450 Millionen Euro zugesagt. 20 Millionen davon fließen nach Vorarlberg. Noch ist unklar, was damit passieren wird. „Es braucht Lösungen bei Strom- und Heizkosten. Das Land ist hier am Zug. Das habe ich auch schon dort deponiert“, appelliert Tschann an die Landesregierung.