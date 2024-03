Energiekick nach dem Winter

Die kostenlosen Bewegungsinitiative des Landes „Vorarlberg bewegt“ startete am Mittwochabend in Lustenau.

Lustenau Fitnessschuhe und Fitnesskleidung anziehen und dann ab in die Natur. An insgesamt acht aufeinanderfolgenden Mittwochabenden finden in Lustenau die Bewegungstreffs statt. Vergangenen Mittwoch startete der Frühjahrsauftakt, zu dem rund 30 Personen gekommen sind. „Unser Angebot richtet sich an Einsteiger gleichermaßen wie an Fortgeschrittene“, erklärt Erwin Wolf von Vorarlberg bewegt. Der Spaß am gemeinsamen Bewegen steht dabei an oberster Stelle.