Energiegeladenes Finale am dritten Festivaltag

Nach zwei Tagen intensivem Festivalgeschehens ging es am dritten Tag beim Szene Openair ins Finale. Viele tolle Auftritte warteten auf das feiererprobte Publikum.

Lustenau. Nur einige wenige hartgesottene Festivalgäste verirrten sich in den frühen Nachmittagsstunden auf das Konzertgelände. Die Strapazen der vorigen Tage und der durchregneten Nächte waren in den Gesichtern so langsam zu erkennen. So richtig zur Sache ging es zum ersten Mal bei Fjort, die auf ihrer „nichts hat mehr bestand“ Tour am Szene-Openair halt machten. Post-Hardcore-Fans mussten allerdings dafür schon um 15 Uhr auf dem Gelände sein. Auf einem Festival fühlt sich das an wie Montagmorgen, um 5.45 Uhr.

Während später das musikalisch offensichtlich flexible Publikum zu den Fäaschtbänklern (CH) zog, um bei zu Bierzeltmusik umfunktionierten Hits laut mitzugrölen und bei strahlendem Sonnenschein endlich so richtig abzutanzen, suchten ein paar wenige den am weitest entfernten Punkt am Gelände, um der Volksmusik und dem Frühschoppen-Feeling zu entfliehen. Der Großteil der Festivalbesucherinnen und -besucher feierte den Act allerdings so richtig ab und so war die Stimmung an Tag drei bereits am Nachmittag am Höhepunkt.