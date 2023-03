Energiebericht liefert erneut wichtige Daten

Kürzlich konnte die Gemeinde Röthis den Energiebericht 2022 präsentieren.

Dabei werden in der Vorderlandgemeinde seit 2009 der Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch in öffentlichen Gebäuden sowie der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung in einem Energiebericht zusammengefasst. Dieser stellt dabei eine wichtige Entscheidungsgrundlage dar, um weitere Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauches zu planen und umzusetzen. „Dabei hat im vergangenen Jahr der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Gasknappheit auch zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich der Themen Heizung, Strom- und Wasserverbrauch geführt. Zeitgleich ging bei vielen Verbrauchern ein Umdenken bei der Energienutzung einher“, erklärt dazu Bürgermeister Roman Kopf.