Energieautonomie, Gewalt und FC Dornbirn

Grünen-Landesrätin Katharina Wiesflecker, Brauerei Frastanz Geschäftsführer Kurt Michelini und FC Mohren Dornbirn Cheftrainer Thomas Janeschitz heute in "Vorarlberg LIVE".

Grünen-Landesrätin Katharina Wiesflecker

Jede fünfte Frau ist in Österreich psychischer, sexualisierter oder physischer Gewalt ausgesetzt. Und das bereits ab dem 15. Lebensjahr. In diesem Jahr wurden bereits 18 Frauen getötet. Justizministerin Alma Zadić hat nun die verpflichtende Gewaltpräventionsberatung ausgeweitet. Richter:innen können diese anordnen, wenn sie eine einstweilige Verfügung zum Schutz gegen Gewalt erlassen. Mit Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker redet Birgit Entner-Gerhold über häusliche Gewalt und Opferschutz in "Vorarlberg LIVE".

Kurt Michelini, Geschäftsführer Brauerei Frastanz

Rondo Ganahl plant gemeinsam mit 11er Nahrungsmittel ein eigenes Reststoffkraftwerk in Frastanz zu bauen. Es wäre ein großer Schritt in Richtung Energieautonomie. Auch die Brauerei Frastanz hat Interesse an dem Plan geäußert. Wie diese Frastanzer Allianz für Energieautonomie aussehen soll, wann der Plan realisiert werden kann und wie die Brauerei Frastanz auf die aktuellen Krisen reagiert, erklärt Geschäftsführer Kurt Michelini heute in "Vorarlberg LIVE".

Thomas Janeschitz, FC Mohren Dornbirn Cheftrainer

Mit einem jungen und neuen Team startet der FC Dornbirn in die Saison. Natürlich mit dem Ziel, dieses Mal besser abzuschneiden. Der erste Erfolg kam letzte Woche im ÖFB-Cup in Vöcklamarkt. 5:0 siegten die Rothosen und bescherten dem neuen Cheftrainer Thomas Janeschitz den ersten Sieg. Mit ihm redet Birgit Entner-Gerhold heute in "Vorarlberg LIVE" über Saisonziele, große Veränderungen im Verein und seine Trainererfahrungen an Marcel Kollers Seite.

VORARLBERG LIVE am Montag, 18. Juli 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Katharina Wiesflecker (Grünen), Kurt Michelini (Frastanzer), Thomas Janeschitz (FC Dornbirn)

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.

