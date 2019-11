Endspurt im Kartenverkauf

Für das diesjährige Weihnachtskonzert von Günther Lutz gibt es noch Restkarten.

Dornbirn. Günthers Weihnachtskonzert ist für seine langjährigen und treuen Besucher immer ein besonderes Ereignis und mit großer Freude verbunden. Heuer dürfen sich die Konzertbesucher wieder auf ganz außergewöhnliche Künstler freuen. So begrüßt Günther Lutz 2019 auf der Kulturhausbühne mit Sigrid & Marina „alte Bekannte“, die bereits in den vergangenen Jahren für zahlreiche Konzerthöhepunkte sorgten. Das Bergler Duo aus Dornbirn und der beliebte Musiker Wolfgang Frank runden das stimmungsvolle Programm ab.

„Wie immer unterstützen unsere Besucher den guten Zweck. Der Erlös aus dem Konzert soll dieses Jahr an die Krebshilfe gespendet werden. Die beiden Vereine ´Geben für Leben´ und die Vorarlberger Krebshilfe dürfen sich auf finanzielle Unterstützung freuen“, so Lutz. Der engagierte Organisator ist aktuell wieder fleißig im Einsatz in Sachen Kartenverkauf bzw. persönlicher Zustellung – eine ebenfalls bewährte Tradition, die sich der Dornbirner nicht nehmen lässt.