Endspurt bei den Vorbereitungen

Am Wochenende stehen in Dornbirn der Zanzenberg und Mountainbike im Mittelpunkt.

Dornbirn. „Voll in die Pedale“ heißt es vom 17. – 18. September 2022 bei den 24. Zanzenberg Mountainbike Rennen in Dornbirn. Das Organisationsteam und zahlreiche freiwilligen Helfer sind in diesen Tagen intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt, auch die Vereinsjugend hilft tatkräftig mit, wie man aktuell am Zanzenberg schon sehen kann.